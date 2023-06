Tuttosport - Milan, sale la candidatura di Orsolini per l'esterno destro. In uscita almeno uno fra Messias e Saelemaekers

MilanNews.it

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante esterno a destra dove almeno uno tra Junior Messias e Alexis Saelemakers potrebbe salutare. Come riporta stamattina Tuttosport, sale la candidatura di Riccardo Orsolini, giocatore del Bologna autore quest'anno di 11 gol in Serie A.