Tuttosport - Milan, Theo Hernandez non preoccupa in vista della Juventus

Nessun campanello d'allarme in casa rossonera dopo la panchina di ieri in Italia-Francia di Theo Hernandez che è rimasto seduto per tutta la partita e non ha giocato nemmeno un minuto. Il terzino francese del Milan ha rimediato una botta al ginocchio giovedì nella sfida casalinga contro Israele e per questo Deschamps ha deciso di non rischiarlo contro gli azzurri.

Come spiega Tuttosport, domani Theo è atteso a Milanello e si capirà se si allenerà subito in gruppo o se si prenderà uno giorno di lavoro personalizzato per smaltire definitivamente il fastidio. Le sue condizioni in vista della sfida contro la Juventus di sabato non destano comunque preoccupazione.