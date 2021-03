"Milan titolare? Solo a novembre". Come ricorda Tuttosport, era l’ottava giornata di Serie A e la squadra rossonera ottenne, contro il Napoli, la vittoria più bella (3-1 in trasferta al San Paolo). Da quella notte sono passate 19 gare di campionato, 6 di Europa League e 2 di Coppa Italia, quasi tutte giocate in emergenza, ovvero con la rosa dimezzata da continui infortuni (senza dimenticare il Covid).