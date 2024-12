Tuttosport: "Milan, tutti contestati. Anche Ibra sotto accusa"

Al Milan dovrebbe esserci un clima di festa considerati i 125 anni del club, ma i risultati deludenti, misti al silenzio ed all'assenza del club, hanno fatto partire una rumorosissima contestazione da parte dei tifosi rossoneri, che ci hanno tenuto a far sentire tutto il loro dissenso anche ieri sera in occasione dell'evento privato organizzato dal club.

Sotto accusa non solo allenatore e squadra, fatta la pace di alcuni, ma anche e soprattutto la proprietà, con Gerry Cardinale che sta venendo gentilmente invitato a cedere il club a qualcuno al quale interessi effettivamente il bene sportivo, e non solo, della società. Zlatan Ibrahimovic, poi, non è esente da tutto questo, visto che da salvatore della patria lo svedese si è trasformato nell'arco di 12 mesi in uno dei nemici più acerrimi dell'ambiente rossonero, non tanto per il modo in cui è, ma per quello che sta facendo da dirigente.

Ed in merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato: "Milan, tutti contestati. Anche Ibra sotto accusa".