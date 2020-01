Tuttosport - Milan, via Suso e Paquetà per Olmo o Januzaj

Suso e Paquetà sono due dei principali indiziati a lasciare il Milan. I vertici rossoneri sperano di riuscire a piazzare entrambi già nel mercato di gennaio: la valutazione dello spagnolo è di circa 25 milioni, mentre per il brasiliano la cifra sale a 31.5 milioni di euro. Come riporta Tuttosport, con la loro cessione gli uomini di mercato di via Aldo Rossi potrebbero acquistare Dani Olmo (sul quale sono in pressing Lipsia e Wolverhampton) o, in alternativa, il belga Adnan Januzaj.