Tuttosport - Milan, voglia di stadio: tifosi in coda per i biglietti

Tanta voglia di Milan. O meglio, di San Siro. Come riporta Tuttosport, è partita fortissimo la vendita dei biglietti per la sfida con il Cagliari (seconda gara di campionato), in programma domenica 29 agosto alle ore 20:45. Ieri, per tutto il pomeriggio, i tifosi rossoneri possessori dell’abbonamento per la stagione 2019-20 hanno atteso il loro turno a Casa Milan per poter acquistare il tagliando, così come sono stati tanti quelli che lo hanno preso online. Nella prima mezz’ora di vendita, erano già 1.500 i biglietti staccati.