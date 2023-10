Tuttosport: "Muro Giallo? Pulisic lì sotto si esalta: è casa sua"

"Muro Giallo? Pulisic lì sotto si esalta: è casa sua": titola così questa mattina Tuttosport in merito al match di domani sera del Milan in casa del Borussia Dortmund. L'attaccante americano, che giocherà titolare con Giroud e Leao, torna per la prima volta da avversario nello stadio in cui si è fatto conoscere dal grande calcio. L'atmosfera sarà caldissima, ma l'ex Chelsea sa bene cosa aspetterà lui e i suoi compagni di squadra.