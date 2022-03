Tuttosport - Origi allontana Belotti: il Gallo non scalda il Milan

MilanNews.it

Origi ha superato gli altri attaccanti nel mirino del Milan. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sempre a parametro zero, Maldini e Massara stanno valutando anche Andrea Belotti, centravanti in uscita dal Torino, ma il "Gallo" non scalda particolarmente gli uomini di mercato di via Aldo Rossi. È più lui, tifoso rossonero dichiarato, a spingere verso il Milan che viceversa.