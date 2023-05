Tuttosport: "Origi farà bene almeno per i conti"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Origi farà bene almeno per i conti". Il belga ha deluso molto in questa stagione e in estate non è esclusa una sua partenza. In caso di addio, la sua cessione permetterebbe al Diavolo di fare una plusvalenza visto che il giocatore è arrivato a zero la scorsa estate. L'ex Liverpool piace in Premier League e in Turchia.