Tuttosport: "Per Pioli ballottaggio al centro della difesa tra Kjaer e Thiaw"

Con l'avvicinarsi della sfida tra Milan e Roma, questa sera alle 21 a San Siro, si scioglieranno sempre di più i dubbi sulle scelte di formazione definitive di Stefano Pioli. In realtà per dieci undicesimi la formazione sembra già completata, rimane un unico dubbio al centro della difesa. Ed è proprio così che titola questa mattina Tuttosport: "Per Pioli ballottaggio al centro della difesa tra Kjaer e Thiaw". Entrambi non sono reduci da un periodo felice di forma: Kjaer è tornato prima, nella partita contro il Lecce; Thiaw è stato fuori per una fascite plantare ma si è allenato negli ultimi due giorni.

Secondo le ultime indiscrezioni nel ballottaggio rimane in vantaggio Malick Thiaw. Al suo fianco c'è Matteo Gabbia che da quando è tornato dal prestito al Villarreal è diventato una vera certezza per il Diavolo e per Stefano Pioli. A margine va rammentato come questa sera non potrà essere della sfida Fikayo Tomori che è stato squalificato con un giallo nella notte di Praga. Allo stesso tempo è assente anche Pierre Kalulu, infortunatosi, poco dopo il suo rientro, nella gara del Bentegodi contro l'Hellas Verona prima della pausa.