Tuttosport: "Pioli, piovono solo guai in Arabia! Benzema vuole Galtier: salta tutto?"

Stefano Pioli all'Al-Itthad sembrava essere una mera questione di tempo, ma il terremoto societario che ha colpito i gialloneri in questi giorni ha fatto sì che l'approdo in Arabia Saudita dell'ex allenatore del Milan fosse per il momento congelato, se non addirittura saltato. Decisivo sotto questo aspetto, secondo una ricostruzione de Le Parisien, l'intervento del pallone d'oro del 2022 Karim Benzema, il quale avrebbe suggerito all'Al-Ittihad di virare più su un profilo coma Christophe Galtier piuttosto che Stefano Pioli.

Alla ricostruzione del quotidiano transalpino si sarebbe contrapposta quella del portale AlYaoum.com, secondo il quale Stefano Pioli all'Al-Ittihad potrebbe saltare perché chi c'era dietro la scelta del suo nome, ovvero il presidente Loay Nazer e il direttore sportivo Ramon Planes, si è dimesso.

In tutta questa situazione a rimetterci di più è sicuramente il Milan, anche perché secondo Tuttosport "avrebbe risparmiato circa 7 milioni, l’ammontare lordo dell’ingaggio del tecnico emiliano, visto che non c’è stata risoluzione consensuale, ma esonero da parte del Milan che quindi sta continuando a pagare lo stipendio al timoniere dello scudetto 2022. La polveriera Al-Ittihad allontana questo alleggerimento finanziario".