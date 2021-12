Tuttosport - Primavera, Bologna-Milan è la seconda partita di giornata ad essere rinviata per Covid

Il Milan Primavera oggi non scenderà in campo a Bologna. La partita, di fatto, in programma alle ore 14.30, è stata rinviata per alcune positività al Covid tra i giocatori rossoneri. Lo ha comunicato ieri la società, in parallelo al comunicato della Lega Serie A. È la seconda gara della 14ª giornata rinviata, dopo Fiorentina-Napoli, scrive l'edizione odierna di Tuttosport.