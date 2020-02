Un solo leader: Ibrahimovic, ovviamente. Come riporta il quotidiano Tuttosport, "questo Milan per adesso è solo Ibra". Lo svedese esalta il gruppo, com’è successo nel primo tempo del derby, ma non può restare solo. Perché quando cala lui, la squadra di spegne. Nella rosa ci sono troppe anime di cristallo che si stanno nascondendo dietro le spalle (larghissime) dello svedese.