Tuttosport: "Rashford decide. Milan fiducioso, ma c'è l'Arsenal"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Rashford decide. Milan fiducioso, ma c'è l'Arsenal". Chiusa la cessione di Okafor al Lipsia in prestito oneroso con diritto di riscatto, i rossoneri sono al lavoro da giorni per provare a portare a Milanello Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Il giocatore scioglierà le sue riserve nelle prossime ore, ma in via Aldo Rossi sono abbastanza fiduciosi di riceve il sì del giocatore inglese che però piace anche ad altri club. Attenzione in particolare all'Arsenal dopo i recenti infortuni nel reparto offensivo.

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4