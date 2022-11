Tuttosport recita: "Lazetic, doppietta per Pioli. Presto la decisione sul prestito"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport mette al centro le performance di Marko Lazetic che sta trovando più continuità tra primavera e Serbia under 19 dove in amichevole con la Macedonia ha segnato due gol. Il titolo del quotidiano piemontese infatti recita: "Lazetic, doppietta per Pioli". Il sottotitolo continua: "L'allenatore lo ha lanciato a Cremona dopo averlo promosso in allenamento: presto la decisione sul prestito". Vista la mini esplosione che ha avuto negli ultimi tempi con una tripletta all'Atalanta, una doppietta ala Dinamo e un gol anche al Salisburgo, il serbo potrebbe essere pronto per andare a fare esperienza formativa altrove. In pole ci sarebbero due squadre di B come Reggina (allenata da Pippo Inzaghi) e Cagliari.