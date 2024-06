Tuttosport recita: "Milan-Zirkzee: 10 giorni per conoscere la verità"

vedi letture

Il Milan continua a sperare in Joshua Zirkzee: attualmente la trattativa, per la quale i rossoneri si erano mossi in anticipo incassando fin da subito il gradimento del centravanti olandese, si è arenata sulle richieste di commissioni da 15 milioni di euro dell'agente Kia Joorabchian. I rossoneri sono convinti che l'attaccante del Bologna sia il profilo giusto per il club rossonero e per Paulo Fonseca ma bisogna necessariamente trovare un accordo con il procuratore del ragazzo. Ed è probabile che tra 10 giorni, quando aprirà ufficialmente il mercato, ne sapremo qualcosina in più.

Ed è proprio su questo aspetto che si concentra questa mattina Tuttosport che recita così: "Milan-Zirkzee: 10 giorni per conoscere la verità". Nell'occhiello viene ribadito: "Il 1° luglio i rossoneri possono versare la clausola da 40 milioni". Nel sottotitolo si aggiunge: "Prima però devono risolvere la grana della commissione all'agente: a 15 milioni non arriveranno mai, il Manchester United sì". Il club rossonero, anche per politica, non spenderà mai una cifra così alta per le commissioni. Potrebbe farlo lo United che, per esempio, per riportare Pogba in Inghilterra versò 25 milioni nelle casse di Mino Raiola.