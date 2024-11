Tuttosport: "Riecco Abraham dopo quel rigore rubato a Pulisc"

Questa sera Tammy Abraham avrà la possibilità di riconquistare la fiducia non solo dei suoi tifosi, ma anche del suo allenatore, Paulo Fonseca, che nelle ultime uscite gli è arrivato a preferire addirittura Francesco Camarda, che questa sera però partirà dalla panchina.

L'attaccante inglese, reduce dal gol contro il Cagliari, tornerà titolare dopo il fattaccio di Firenze, quando, con la complicità dell'amico Fikayo Tomori, sradicò dalle mani di Christian Pulisic il pallone del rigore che poi lui stesso sbagliò, facendosi ipnotizzare da David De Gea. Ed è proprio su questo che stamattina Tuttosport ha deciso di soffermandosi, titolando: "Riecco Abraham dopo quel rigore rubato a Pulisic".

I NUMERI DI ABRAHAM IN ROSSONERO

Arrivato in prestito dalla Roma, dopo le prime partite Tammy Abraham ha un po' perso terreno nelle rotazioni di Paulo Fonseca. Dopo le prima partite da titolare, infatti, l'allenatore portoghese ha iniziato a preferire all'inglese il solo Alvaro Morata, come unica punta, non optando dunque più per l'attacco a due che gli aveva permesso di vincere il derby. In tutto questo, comunque, in questo primo trimestre da rossonero, Abraham ha collezionato 11 presenze, 2 gol e 2 assist in tutte le competizioni.