Tuttosport - Saelemaekers potrebbe tornare a fare il terzino

Calabria e Saelemaekers sono i due padroni della fascia destra, due certezze per Pioli e il Milan. I due giocano spesso insieme, sullo stesso binario, ma il domani - riporta Tuttosport - potrebbe vederli concorrenti per il ruolo di terzino, lì dove il belga ha iniziato la sua carriera all'Anderlecht, salvo poi diventare uno specialista di tutta la corsia. Già dalla prossima stagione, dunque, Alexis potrebbe "arretrare" il suo raggio d'azione, entrando in competizione con Calabria.