Tuttosport scrive: "Da Maldini a Colombo: il piano monetizzazione"

Anche sul Tuttosport in edicola questa mattina viene affrontato il tema dei giocatori in rientro dal prestito. Tra questi vi sono tantissimi giovani. Il titolo del quotidiano infatti si incentra sui giocatori meno maturi, scrivendo: "Da Maldini a Colombo: il piano monetizzazione". Oltre ai due attaccanti di rientro dal Monza, torneranno alla base anche giocatori come Chaka Traorè, Marco Nasti e Devis Vasquez dalla Serie B, Luka Romero dall'Almeria in Spagna e Marco Pellegrino dalla Salernitana.

Tutti questi giocatori giovani potrebbero ripartire in prestito anche se ve ne sono alcuni che potrebbero anche essere ceduti per far entrare qualche risorsa nelle casse rossonere. Su tutti Daniel Maldini che interessa ad alcuni club importanti di Serie A, ma anche Luka Romero, Vasquez e Colombo potrebbero portare qualche introito interessante al Milan. Ben diversa la situazione legata ad Alexis Saelemaekers che il club è convinto di poter cedere a buon prezzo. Origi e Ballo-Tourè, poi, non rientrano nei piani.