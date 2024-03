Tuttosport scrive: "Il Milan scommette sul talento Camarda"

Francesco Camarda è protagonista anche sulle pagine di Tuttosport questa mattina che guarda con ottimismo al futuro insieme tra il giovane centravanti e il Milan. Il quotidiano con base a Torino, infatti, questa mattina titola così: "Il Milan scommette sul talento Camarda". Il gran parlare sul classe 2008 in questa pausa nazionali è dettato dalla prestazione totale in under 17: due gol, un autogol procurato e un rigore conquistato contro i pari età del Belgio. Tuttosport anche in quest'ottica aggiunge: "Ha appena compiuto 16 anni, sarà l'attaccante del futuro". Lo crede il Milan ma lo crede anche la nazionale italiana di calcio.

Nel sottotitolo infatti si legge: "Non solo in rossonero: decisivo nell'ultima vittoria dell'under 17. Lo seguono le big d'Europa, il club gli farà firmare un triennale". Nonostante l'interesse di club di Premier League o del Borussia Dortmund, il prossimo 1° luglio Camarda firmerà il suo primo contratto da professionista con i colori dei quali è sempre stato tifoso, quelli del Milan. Per il club è l'attaccante del futuro, già a partire dalla prossima stagione quando il club di via Aldo Rossi potrebbe far partire la seconda squadra in Serie C (under 23): Camarda potrebbe essere il fiore all'occhiello della formazione e guadagnarci anche in esperienza.