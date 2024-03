Tuttosport scrive: "Inchiesta proprietà: via alle analisi"

Si torna a parlare dell'inchiesta sulla proprietà del Milan che è stata aperta dalla Procura di Milano nelle scorse settimane e che vede Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale ed ex amministratore delegato rossonero, indagati per ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio. Secondo l'accusa c'è il sospetto che, diversamente da quanto dichiarato dai dirigenti con potere di firma, il Milan sia ancora in mano a Elliott e non sia passato sotto l'egida di RedBird. Questa mattina Tuttosport titola così: "Inchiesta proprietà: via alle analisi".

La motivazione delle nuove notizie sul tema vengono spiegate nell'occhiello: "La Procura estrapola i dati contenuti nei pc e tablet sequestrati. Si individueranno parole chiave da ricercare nelle mail e nei messaggi". Sostanzialmente, dunque, è stato avviato il processo di perlustrazione digitale sui devices personali degli indagati. Dopo che tutti i dati ritenuti interessanti saranno copiati, prenderanno il via le analisi degli inquirenti proprio tramite una quarantina di parole chiave che sono già state individuate.