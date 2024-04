Gazzetta - Milan, contatti frequenti con Lopetegui per trovare l'accordo totale. Ma i tifosi protestano: vogliono Conte

Julen Lopetegui è il candidato designato per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: per lui è pronto un contratto di tre anni da 4 milioni di euro netti a stagione. I contatti tra le parti, come riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva, sono frequenti, con l'obiettivo di arrivare presto ad un accordo totale.

Ieri, però, si è scatenata la protesta dei tifosi rossoneri che continuano ad invocare Antonio Conte. La reazione dei milanisti è stata forte, da capire se potrà condizionare o meno la scelta del club di via Aldo Rossi che sembra invece deciso a puntare su Lopetegui. Il Milan sta ancora riflettendo, consapevole del fatto che la scelta del nuovo allenatore non si può assolutamente sbagliare.