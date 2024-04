Il CorSport in prima pagina: "Tanta Juve, ma Sportiello nega la vittoria"

"Tanta Juve, ma Sportiello nega la vittoria", questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano analizza lo 0-0 maturato allo Stadium: "Max domina, Pioli resiste. E Thiago vede il terzo posto". Il Bologna, infatti, potrebbe agganciare i bianconeri nel match interno contro l'Udinese. Non manca anche la reazione da parte di Dusan Vlahovic al momento della sostituzione: "Milik e Rabiot fanno tremare il Milan. Vlahovic furioso con Allegri dopo la sostituzione. Occasione Bologna: se batte l'Udinese è in Europa e aggancia i bianconeri a quota 65".

Dopo la partita, il tecnico rossonero Stefano 59 ha commentato così il pareggio contro i bianconeri: "È un pari che soddisfa, la squadra ha messo tanta determinazione e tanto spirito. Vero che non abbiamo tirato in porta, ma la squadra secondo me ha creato occasioni per mettere in difficoltà la Juventus" le sue parole in conferenza stampa.