Tuttosport scrive: "Lookman contro Chukwueze. La fantasia targata Nigeria"

Sulla stessa fascia del Gewiss Stadium, questo pomeriggio, si incontreranno due treni ad alta velocità, compagni di nazionale. Tuttosport gli ha dedicato un pezzo di approfondimento: "Lookman contro Chukwueze. La fantasia targata Nigeria". Nel sottotitolo viene specificato: "Il nerazzurro è la freccia sinistra del Gasp: già 4 gol. Il rossonero si è invece finora espresso solo a tratti".

Nello specifico ci sarà un'altra grande occasione per Samuel Chukwueze che ancora non sembra essere entrato al top nei ritmi del calcio italiano, più in generale nei meccanismi del Milan. L'unico vero squillo dell'ex Villarreal è stato in Champions League contro il Borussia Dortmund: un gol che, tra l'altro, si è rivelato tristemente ininfluente per i rossoneri. Oggi è ancora titolare per l'assenza prolungata di Leao: altra occasione per non far pentire il Milan di aver investito così tanto su di lui.