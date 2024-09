Tuttosport scrive: "Milan, ci sono Zeroli e Vos per sostituire Bennacer"

L'infortunio di Bennacer ha scompaginato i piani rossoneri in vista della stagione che adesso inizia sul serio. Il centrocampista algerino si è fermato durante un allenamento con la sua nazionale e, in attesa di controlli approfonditi a Milano, i primi controlli in patria avrebbero evidenziato una lesione di terzo grado al polpaccio che lo costringerebbe ai box per almeno tre mesi. Se così fosse Fonseca si ritroverebbe con un centrocampista in meno rispetto a quanto previsto ma come riportato ieri da MilanNews.it (QUI) e come confermato oggi da Tuttosport il club non tornerà sul mercato, in particolare non andrà sugli svincolati.

Questa mattina Tuttosport chiarisce: "Milan, ci sono Zeroli e Vos per sostituire Bennacer". Nell'occhiello si legge: "Entro i prossimi due giorni l'algerino farà gli esami strumentali per capire l'entità della lesione al polpaccio: perdita grave per Fonseca in un reparto già in sofferenza". Nel sottotitolo illustrata la linea del club: "Non andare sul mercato degli svincolati". Il più appetibile sarebbe Adrien Rabiot che il Milan ha già cercato, i rapporti non sono più ottimi dopo due netti rifiuti e inoltre il francese non potrebbe essere inserito in lista Champions. Sui due giovani invece viene riportato: "Zeroli è già stato provato davanti alla difesa. Vos può giocare solo in A".