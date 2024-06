Tuttosport studia Fonseca: "Primo, trovare equilibrio"

Poco meno di una settimana fa il Milan annunciava Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Una scelta che era nell'aria già da diverse settimane e che aspettava solamente di essere ufficializzata. Soprattutto, però, una decisione che ha lasciato perplessi e delusi molti tifosi rossoneri che si aspettavano un altro tipo di allenatore. Per Fonseca dunque ci sarà l'obiettivo di far bene non solo per raggiungere obiettivi del club, della squadra e personali, ma anche per conquistare il cuore dei tifosi. Per questa ragione oggi Tuttosport ha provato ad analizzare da dove dovrà partire il tecnico lusitano.

Titola così Tuttosport: "Fonseca, primo trovare equilibrio". Quello della distanza giusta dei reparti, come viene riportato è un "problema dagli addii di Kessie, Tonali e Krunic". I rossoneri non hanno più il centrocampista di gamba e contenimento in mezzo al campo. Ed è proprio da questa ricerca di stabilità che si deve ripartire. Per questo sul taccuino della dirigenza ci sono giocatori come Mats Wieffer e Youssouf Fofana. Ma è probabile che anche Yunus Musah, ancora molto giovane e già presente in rosa, possa essere riadattato in quella posizione.