Tuttosport su De Ketelaere: "Missione in Belgio per il Milan"

MilanNews.it

Il titolo di Tuttosport questa mattina è eloquente: "Missione in Belgio per il Milan, a tu per tu con De Ketelaere". Più che con il talento belga Maldini e Massara, che oggi dovrebbero volare a Bruges, l'incontro sarà con il club del giovane 2001 per provare a chiudere la trattativa che non vuole essere portata oltre la fine di questa settimana. Il Milan, se non dovesse trovare un accordo, virerebbe su altri profili come Ziyech, Zaniolo o Gakpo.