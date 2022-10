Tuttosport su De Ketelaere: "Non ingrana ancora e scopre la concorrenza di Brahim"

MilanNews.it

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla complicata situazione che sta vivendo Charles De Ketelaere che, dopo un avvio di stagione comunque incoraggiante, si è un po' perso e sembra ancora un po' spaesato. Il titolo del quotidiano piemontese titola: "Ma De Ketelaere non ingrana ancora e scopre la concorrenza di Brahim". Se a inizio stagione il belga sembrava titolare senza appello, le recenti ottime prove di Brahim Diaz non fanno che aumentare la concorrenza. Proprio questa sana competizione sembra aver fatto bene allo spagnolo negli ultimi mesi, chissà che non possa succedere lo stesso anche per l'ex Bruges.