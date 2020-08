Tuttosport su Ibra: "Vacanze in barca da stacanovista per partire al top"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina su Zlatan Ibrahimovic: "Vacanze in barca da stacanovista per partire al top". Come testimoniano alcuni video pubblicati dallo stesso giocatore sui social, lo svedese si sta godendo le meritate vacanze sul suo mega yacht di lusso, ma non passa giorno in cui non si allena perchè vuole arrivare al 24 agosto, giorno del raduno a Milanello, già in ottima forma.