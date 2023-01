Tuttosport su Maldini: "Paolo ora è imputato per il mercato estivo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport, ha aperto una parentesi sul mercato estivo del Milan che non sta assolutamente portando i suoi frutti nel corso della stagione attuale. Il titolo si concentra su Maldini che, per il quotidiano, ha più di una responsabilità: "Paolo ora è imputato per il mercato estivo. Colpa di De Ketelaere". Nel senso, ovviamente, che l'investimento per De Ketelaere, il corpo estivo del Milan, a oggi sembra più una spesa sbagliata che altro. Ma non è solo l'arrivo del belga ma anche l'assenza di un vero Giroud, specialmente dopo che Origi ha passato più tempo ai box che in campo, e anche il non aver rimpiazzato adeguatamente nè Kessie nè Romagnoli.