"Compleanno da primato". Il quotidiano Tuttosport dedica ampio spazio a Stefano Pioli nel giorno in cui spegne 55 candeline. La classifica - si legge - non poteva regalargli regalo migliore. Il tecnico rossonero compie gli anni e lo fa guardando tutti dall’alto in basso, grazie a un primo posto tanto meritato quanto inatteso.