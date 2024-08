Tuttosport sul mercato del Milan: "Bennacer in Arabia finanzia Koné"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Bennacer in Arabia finanzia Koné". In via Aldo Rossi sono al lavoro per alcune uscita, tra cui anche quelle di Yacine Adli e Ismael Bennacer. Le loro eventuali partenze servono per fare spazio per il possibile arrivo in rossonero di Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach.

Adli è fuori dai piani di Fonseca che non lo ha nemmeno convocato per la prima gara ufficiale della stagione contro il Torino. Bennacer continua invece ad avere estimatori in Arabia Saudita: Al-Ittihiad e Al Qasdiah sembrerebbero molto interessate al giocatore algerino del Milan.