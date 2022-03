Tuttosport sul mercato del Milan: "Botman o Bremer: la scelta futura"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Botman o Bremer: la scelta futura". Il quotidiano Tuttosport pone l'accento sulle prossime mosse di mercato del Milan, soffermandosi sulla ricerca di un difensore. In cima alla lista c'è l'olandese del Lille (l'intesa con il giocatore è già stata raggiunta), ma i rossoneri non hanno smesso di pensare a Bremer del Torino. Il prezzo di Botman è stimato sui 30 milioni, con il Milan che punterebbe ad abbassare la valutazione sui 25, che poi è la medesima che fa il Torio per il brasiliano. La primavera sarà decisiva per capire quale strada prenderanno Maldini e Massara.