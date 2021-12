Tuttosport sul mercato rossonero: "L'assalto Chelsea a Theo non spaventa. Diallo costa troppo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "L'assalto Chelsea a Theo non spaventa. Diallo costa troppo". I Blues hanno manifestato il loro interesse per il terzino rossonero, il quale però non è in vendita, anzi sta trattando ormai da tempo il rinnovo con il Diavolo. Per la difesa, è spuntato il nome di Diallo del PSG, il quale ha una valutazione da 25 milioni di euro che viene però ritenuta troppo alta da Maldini e Massara.