Tuttosport sul Milan: "Fonseca, solo guai. Fuori anche Gabbia"

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan che domani sera affronterà il Napoli a San Siro: "Fonseca, solo guai. Fuori anche Gabbia". Contro la capolista della Serie A, il tecnico rossonero non dovrà fare a meno solo degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, ma nei giorni scorsi si è fermato anche Matteo Gabbia che per un problema muscolare al polpaccio.

Il difensore centrale italiano si è fatto male contro il Club Brugge in Champions League. Non è nulla di grave, ma, oltre al Napoli, non ci sarà anche nella successiva partita contro il Monza. Il suo rientro in campo è previsto tra la sfida di Champions League del 5 novembre in casa del Real Madrid e la trasferta di campionato contro il Cagliari.