Tuttosport sul Milan: "Il Diavolo è risalito dall'inferno"

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Dopo un pareggio e due sconfitte, i rossoneri vincono a Genova e si rilanciano prepotentemente per la qualificazione in Champions League

Nel momento in cui la stagione rischiava di complicarsi definitivamente, il Milan risponde presente con un successo di grande peso sul campo del Genoa. A Marassi i rossoneri portano a casa tre punti fondamentali al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di duelli, dimostrando solidità mentale e capacità di soffrire. La formazione guidata da Max Allegri ha interpretato la partita con intelligenza, mantenendo equilibrio anche nelle fasi più complicate e sfruttando con freddezza gli episodi favorevoli.

Più che il gioco brillante, a fare la differenza è stata la concretezza. Il Milan ha accettato il tipo di partita imposto dal Genoa, fatto di ritmo alto, pressione e contatti continui, riuscendo però a restare compatto e ordinato nei momenti decisivi. Una prestazione che racconta molto della voglia di rivalsa della squadra: attenzione, disciplina tattica e voglia di lottare su ogni pallone, qualità indispensabili in questo finale di campionato.

Con questo successo i rossoneri compiono un passo cruciale nella corsa europea e possono guardare all'ultima sfida con maggiore fiducia. La qualificazione alla Champions League si avvicina e, adesso, dipenderà soprattutto dal cammino del Milan negli ultimi 90'.

Vittoria importantissima dunque per il Milan, come titola anche Tuttosport: "Il Diavolo è risalito dall'inferno". Dopo un pareggio e due sconfitte, i rossoneri vincono a Genova e si rilanciano prepotentemente per la qualificazione in Champions League.