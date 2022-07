Tuttosport sul Milan: "Kjaer, l'acquisto in più"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Kjaer, l'acquisto in più". Il difensore danese ha pienamente recuperato dal grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gran parte dell'ultima stagione e si allenando regolarmente a Milanello. Il suo ritorno in campo ha anche cambiato i piani di mercato di Maldini e Massara: la difesa non è infatti più una priorità e così i dirigenti rossoneri si stanno concentrando a rinforzare soprattutto centrocampo e attacco.