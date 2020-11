Tuttosport sul Milan: "Per Romagnoli e Kessie sarà contratto rovente"

"Per Romagnoli e Kessie sarà contratto rovente": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi sarà necessario iniziare a breve a parlare con il difensore e il centrocampista del loro rinnovo per evitare di ritrovarsi tra un anno con la stessa situzione attuale di Gigio Donnarumma e Calhanoglu. I contratti di Alessio e Franck scadono entrambi il 30 giugno 2022.