Tuttosport sull'attacco: "L'unica certezza è Morata. Futuro da costruire"

Nella giornata di oggi Tuttosport approfitta della pausa nazionali, che comincerà ufficialmente domani, per analizzare la situazione relativa al parco attaccanti del Milan che al momento, al di là di Alvaro Morata e della promessa Francesco Camarda, per il prossimo futuro offre poche soluzioni. Per questo il titolo del quotidiano di Torino questa mattina recita così: "Futuro ancora da costruire: Morata è l'unica certezza". Pensando agli attaccanti, c'è da capire chi da qui a due o tre anni potrà affiancare lo spagnolo nel reparto offensivo rossonero.

Il capitano della Spagna ha già convinto tutti, anche se può ancora crescere, per esempio, in fase realizzativa: "Lo spagnolo ha convinto tifosi e società, resta da capire chi farà parte del progetto con lui". Paradossalmente le certezze del reparto sono il veterano, Morata appunto, e la giovanissima promessa, Camarda. In mezzo è tutto da definire: al momento ci sono Tammy Abraham, che si gioca il posto in questa stagione dopo un buon impatto iniziale seguito da un calo abbastanza vistoso, e Luka Jovic, che invece sembra essere fuori dal progetto rossonero.