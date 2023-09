Tuttosport sull'attacco rossonero: "Pioli frenato dal mercato: Giroud è solo"

vedi letture

La questione alternativa a Olivier Giroud, come pronosticato prima della stagione, tiene banco nell'ambiente rossonero. Tuttosport questa mattina titola così: "Pioli frenato dal mercato: Giroud è solo". Il francese, a quasi 37 anni, si ritrova sempre l'unica soluzione sicura come centravanti, in attesa che sia Okafor che Jovic entrino in condizione e negli schemi di Pioli.

In più il tecnico rossonero è stato frenato da un mercato che gli ha portato la punta di riserva, Jovic appunto, solamente nelle ultime ore di mercato e come soluzione facile di ripiego. Ora stara all'allenatore del Milan inserire in maniera adeguata sia il serbo che lo svizzero per non farli diventare degli Origi-Rebic bis.