Spazio sulla prima pagina di Tuttosport anche alle gare di ieri delle italiane in Europa League: "Ringhio fuori con rabbia, avanti Milan e Roma". Non basta il 2-1 interno con il Granada per la qualificazione, fuori il Napoli. Al Milan invece basta l'1-1 di San Siro per eliminare la Stella Rossa. Bene la Roma: 3-1 al Braga.