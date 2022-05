Tuttosport sulla cessione: "Investcorp sempre più vicina, ma spuntano concorrenti"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un trafiletto alla questione legata alla cessione del Milan. La trattativa in esclusiva tra Investcorp ed Elliott è finita ma questo non vuol dire che si sia arenata, anzi. Il fondo arabo è in vantaggio di almeno tre settimane e sta cercando investitori da cui ottenere i 400 milioni di prestito necessari per arrivare alla cifra di 1.18 miliardi. Per questo il quotidiano torinese titola: "Investcorp sempre più vicina". Allo stessso tempo però va registrato l'interesse di RedBird Capital, che solo per il suo prestigio nel settore degli investimenti sportivi, non può essere sottovalutato.