Tuttosport sulla Juve: "Difesa, sale Kiwior: corsa con Napoli e Milan"

L'edizione di Tuttosport di oggi lancia un'indiscrezione di mercato sulla Juventus che riguarda però da vicino anche il club rossonero. Il titolo dice: "Juve, per la difesa sale Kiwior". E poi nel sottotitolo: "Corsa con Napoli e Milan anche sul mercato". Il difensore dello Spezia attualmente impegnato con la Polonia in Qatar fa gola a molti club in Italia e non solo: dall'estero si sarebbe fatto avanti il West Ham. Si preannuncia una sfida scudetto anche sul mercato dunque. I rossoneri si erano interessati a Kiwior a margine delle operazioni estive che avevano portato in Liguria Daniel Maldini e Mattia Caldara.