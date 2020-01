Tuttosport - Suso in vendita per 25 milioni: ma non ci sono acquirenti

Il Milan spera di piazzare Suso già nel mercato di gennaio. Ma non sarà semplice. Il suo valore è precipitato, quindi è impensabile pensare oggi di poter incassare i 40 milioni di euro previsti nella clausola rescissoria. Come riporta Tuttosport, il club rossonero lo cederebbe per 25 milioni (forse anche 20), ma all’orizzonte non sembrano esserci acquirenti. Per questo, sfruttando il fallimento dell’affare Politano, i vertici di via Aldo Rossi starebbero pensando di proporlo alla Roma in cambio di Under.