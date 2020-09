Tuttosport - Tatarusanu, un regalo di esperienza per Pioli

Nell'edizione odierna in edicola quest'oggi Tuttosport ha analizzato il colpo Tatarusanu da parte del Milan. Il portiere rumeno, arrivato dal Lione per 500'000 euro, è stato un innesto di esperienza sia in termini di spogliatoio che di campo. L'ex Fiorentina, in particolare, è stato un colpo gradito per Pioli che ha già lavorato con lui ai tempi della Viola. I rossoneri hanno deciso di puntare sul rumeno come vice Gigio sia per la difficoltà ad arrivare a Begovic sia per la sua esperienza internazionale. Il rumeno, che ha preso la maglia numero 1, ha firmato fino al 2023.