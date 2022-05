Tuttosport - Terzultima tappa verso lo scudetto, ma a Verona non sarà una gita

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre partite e sette punti - su 9 a disposizione - per arrivare all'obiettivo finale. A Milanello non vogliono fare calcoli e conoscono quanto sarà difficile la gara di questa sera a Verona. Come scrive Tuttosport, Tudor e la sua formazione non regaleranno nulla ai rossoneri, che sono chiamati a rispondere alla vittoria di venerdì dell'Inter sul Verona. Contro l'Hellas, quindi, non sarà una gita.