Tuttosport titola: "Adieu Giroud: andrà a Los Angeles"

La storia tra Olivier Giroud e il Milan è ai titoli di coda. Finirà bene e con il ricordo di tre anni vissuti al massimo, forse con il rimpianto di non essersi incontrati prima. Al termine del suo contratto, il 30 giugno, l'attaccante francese di quasi 38 anni è destinato a trasferirsi negli Stati Uniti dove raggiungerà l'amico Hugo Lloris al Los Angeles FC, squadra della MLS. Una notizia che era nell'aria da mesi e che ieri sera è stata confermata, anche da MilanNews.it (LEGGI QUI). Oggi Tuttosport recita così: "Adieu Giroud: andrà a Los Angeles".

Nell'occhiello vengono riportati i dettagli del suo accordo con gli americani: "Il francese si legherà al club di MLS con un contratto fino al dicembre 2025". Poi viene riportata anche un'indiscrezione su una possibile candidata che si era fatta avanti: "Fabregas aveva provato in extremis il pressing perchè scegliesse il Como". La squadra del lago è in lotta per la promozione in Serie A.