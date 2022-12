Tuttosport titola: "Asllani, stella Milan pure al Golden Foot"

MilanNews.it

Tuttosport oggi in edicola celebra il riconoscimento dato a Kosovare Asllani, calciatrice svedese arrivata quest'estate in rossonero: "Asllani, stella Milan pure al Golden Foot". L'attaccante numero 9 della squadra di Ganz è stata insgnita ieri sera del prestigioso premio ed è la prima calciatrice in attività a ricevere questo riconoscimento. Asllani ha dichiarato: "Orgogliosa e onorata di essere qui. E' come se fosse una pietra miliare raggiungere questo obiettivo, per tutte le donne e per tutto quello che ci stiamo proponendo di raggiungere"