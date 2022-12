Tuttosport titola così: "Milan: Dest brilla ma costa tanto"

MilanNews.it

L'edizione di quest'oggi di Tuttosport ha titolato così sulle proprie colonne: "Milan: Dest brilla ma costa tanto". Dopo un avvio di stagione in rossonero difficoltoso, il terzino statunitense in prestito dal Barcellona sta facendo vedere cose buone con la propria nazionale ai Mondiali con cui si è qualificato per gli ottavi, regalando pure un assist decisivo. Se le prestazioni del calciatore dovessere aumentare anche da gennaio in avanti è lecito aspettarsi da parte del Milan un affondo con il Barcellona: il cartellino di Dest però è elevato e il riscatto è stato fissato lo scorso fine agosto a 20 milioni di euro. Anche se il terzino pare in uscita, i blaugrana solitamente non fanno sconti.