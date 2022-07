Fonte: tuttomercatoweb.com

"De Ketelaere a oltranza. Maldini: 'Ho fiducia'": è il titolo di oggi di Tuttosport in prima pagina. Missione rossonera in Belgio per il trequartista, trattativa fino a notte inoltrata per trovare l'intesa con il club Brugge. Il dt: "Vogliamo chiudere presto".